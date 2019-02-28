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Єврокомісія "закріпила" текілу за Мексикою

"Єврокомісія ухвалила рішення щодо включання у реєстр захищеної географічної індикації мексиканського алкогольного напою "текіла"
Єврокомісія ухвалила рішення про закріплення індикативного географічного найменування "текіла" за Мексикою.
Єврокомісія "закріпила" текілу за Мексикою Фото: FoodandHealth.ru

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Європейської Комісії.

"Єврокомісія ухвалила рішення щодо включання у реєстр захищеної географічної індикації мексиканського алкогольного напою "текіла". Текіла виробляється шляхом дистиляції соку, добутого з серцевини рослини блакитної агави, яка може збагачуватися та доповнюватися іншими солодощами. Джерело сировини, яке використовується для виготовлення напою, а також засоби його обробки дислоковані у кількох регіонах Центральної та Західної Мексики, включаючи існуюче місто Текіла (Tequila) у штаті Джаліско (Jalisco)", - йдеться у повідомленні.

За даними Єврокомісії, на сьогодні реєстр захищеної географічної індикації включає 31 продукт, які виробляються у третіх країнах, включаючи продукти харчування, вина та алкогольні напої. Згадані товари користуються правом на захист автентичної продукції та її походження за ринковими правилами Євросоюзу.

Нагадаємо, що вчені розвіяли популярний міф про те, що вино краще пити після пива - в інакшому разі послідує сильне похмілля. Насправді, кажуть дослідники, похмілля виникне в будь-якому разі.

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28 02 2019 21:19
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