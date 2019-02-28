Єврокомісія "закріпила" текілу за Мексикою

Єврокомісія ухвалила рішення про закріплення індикативного географічного найменування "текіла" за Мексикою.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Європейської Комісії.

"Єврокомісія ухвалила рішення щодо включання у реєстр захищеної географічної індикації мексиканського алкогольного напою "текіла". Текіла виробляється шляхом дистиляції соку, добутого з серцевини рослини блакитної агави, яка може збагачуватися та доповнюватися іншими солодощами. Джерело сировини, яке використовується для виготовлення напою, а також засоби його обробки дислоковані у кількох регіонах Центральної та Західної Мексики, включаючи існуюче місто Текіла (Tequila) у штаті Джаліско (Jalisco)", - йдеться у повідомленні.

За даними Єврокомісії, на сьогодні реєстр захищеної географічної індикації включає 31 продукт, які виробляються у третіх країнах, включаючи продукти харчування, вина та алкогольні напої. Згадані товари користуються правом на захист автентичної продукції та її походження за ринковими правилами Євросоюзу.

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