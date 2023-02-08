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Єврокомісія занепокоєна безпечністю Twitter після масового звільнення

08 лютого 2023, 09:33
Єврокомісія занепокоєна безпечністю Twitter після масового звільнення
У Єврокомісії попередили компанію Twitter щодо зниження стандартів у боротьбі з дезінформацією.

Протягом останніх місяців після того, як Ілон Маск купив Twitter і почав багатотисячне звільнення співробітників, посадовці Єврокомісії занепокоєні тим, що соцмережа може не мати достатньо робітників, аби приділяти увагу безпеці, мовиться в Bloomberg.

Єврокомісія хоче аби компанія почала звітувати про те, як вона блокує шкідливі публікації, і мала змогу змінювати алгоритми роботи.

Для Маска це означає, що його компанія підлягатиме більш жорсткому контролю і може зіткнутися з великими штрафами, якщо вона не буде відповідати всім вимогам та критеріям Єврокомісії.

‘’Дії завжди мають наслідки. Наприклад, я занепокоєна тим фактом, що Twotter звільнив велику кількість працівників у Європі. Як я розумію, у тому числі тих, хто має справу з дезінформацією. Якщо ви хочете ефективно визначати та здійснювати заходи проти дезінформації та пропаганди, потрібні ресурси, особливо в контексті російської дезінформаційної війни. Європейське законодавство поширюється на Twitter, як і на всі інші платформи, незалежно від того, хто є їхнім власником’’, - заявила Віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Раніше стало відомо, що кількість судових позовів колишніх працівників Twitter зростає щодня.

В листопаді минулого року стало відомо , що Twitter Twitter звільнив 50% персоналу за день.

TwitterЄврокомісіязвільнення безпека

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