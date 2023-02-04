Кількість судових позовів колишніх працівників Twitter зростає щодня

Адвокатка Ліза Блум, яка захищає інтереси деяких звільнених співробітників розказала, що кількість судових позовів до компанії зростає щодня.

Про це юристка розповіла BBC

За словами Лізи Блум кількість звільнених співробітників Twitter, які порушують судові процеси проти компанії, «зростає щодня».

Адвокатка розповіла, що вже взялася за справи близько 100 колишніх співробітників, але їх кількість зростає.

Twitter наразі не дав коментр на запит ВВС.