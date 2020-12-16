Єврокомісія запропонувала країнам ЄС почати вакцинацію від COVID-19 в один день

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам-членам ЄС розпочати кампанію щеплення проти COVID-19 в один день.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Почнімо вакцинацію якомога швидше, разом 27 країн, в один день, так само, як ми пройшли в єдності цю пандемію. Почнемо викорінення цього жахливого вірусу разом і об'єднаними", - сказала фон дер Ляєн.

Її заява прозвучала наступного дня після того, як Європейське медичне агентство (EMA) заявило, що надасть схвалення вакцині Pfizer/BioNTech 21 грудня.

"Нарешті, протягом тижня буде дозволена перша вакцина, щоб вакцинація могла розпочатися негайно", - сказала фон дер Ляєн, додавши, що ЄС придбав широкий спектр різних вакцин, і їх буде більш ніж достатньо для всіх громадян.

Тим часом віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Схінас заявив, що вакцина COVID-19 стане "різдвяним подарунком" для європейців.

Після схвалення Єврокомісія працюватиме на "надзвуковій швидкості", щоб продовжити роботу з вакциною, яка може надійти через пару днів.

"Ми виконаємо роботу за два дні, яка зазвичай триває два місяці", - сказав він, додавши, що це дозволить країнам ЄС почати вакцинацію приблизно з 26 грудня.

Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург та Швейцарія заявили у вівторок, що будуть координувати запуск своїх програм вакцинації.

Нагадаємо, що ЄС може передати 5% своїх вакцин проти COVID-19 бідним країнам