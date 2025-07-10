Єврокомісія запускає інвестиційний пакет для України на мільярди євро

Фон дер Ляєн анонсувала новий пакет допомоги для України на €2,3 мільярда.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі в четвер, 10 липня, представила новий пакет угод на суму 2,3 мільярда євро, що будуть спрямовані на відновлення України.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У заяві йдеться, що цей пакет угод включає 1,8 млрд євро кредитних гарантій та 580 млн євро грантів. Також очікується, що це дозволить залучити до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Також прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що учасники Конференції з питань відновлення України пообіцяли виділити понад 10 мільярдів євро, пише Reuters.

"Я думаю, що ми повинні пишатися результатом, якого ми сьогодні досягли — державами, міжнародними організаціями, фінансовими установами, місцевими органами влади, бізнесом і громадянським суспільством. Разом на сьогоднішній конференції ми взяли на себе зобов’язання на загальну суму понад 10 мільярдів євро", — зазначила Мелоні.

Своєю чергою Фон дер Ляєн заявила про створення найбільшого акціонерного фонду — Європейського флагманського фонду для відновлення України. Його підтримує Єврокомісія через Європейський інвестиційний банк, а також Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Початковий капітал цього фонду становить 220 мільйонів євро. Однак до 2026 року туди планують залучити 500 мільйонів євро. Як повідомили в Єврокомісії, фонд зокрема сприятиме прямим інвестиціям в Україну.

Як зазначається в заяві, угоди включають:

підтримку малого та середнього бізнесу: передбачає 500 млн євро у вигляді гарантій та грантів на підтримку малого бізнесу в Україні, включно зі стартапами, а також тими, хто працевлаштовуватиме ветеранів та переселенців,

залучення стратегічних інвестицій: 600 млн євро на масштабні проєкти приватного сектору в таких ключових секторах, як енергетика, транспорт та виробництво,

відбудова міст та громад: 520 млн євро на муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включно з охороною здоров’я, міською мобільністю та житлом,

енергетична безпека та зелений перехід: 265 млн євро на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності,

критична інфраструктура: 310 млн євро на ремонт та відновлення критичної інфраструктури, включно з житлом, лікарнями та медзакладами.

Очікується, що ці нові програми дозволять залучити понад 18 млрд євро інвестицій. Наразі зобов’язання ЄС в межах Інвестиційної програми для України становлять 5,7 млрд євро.

Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, писало, що ЄС розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 млрд євро (117 млрд доларів) для підтримки України. За словами співрозмовників, ці гроші можуть бути частиною наступного семирічного бюджету ЄС, який представлять пізніше в липні.