Єврокомісія завершила підготовку до Brexit без угоди
"Водночас єврокомісія продовжує надавати підтримку адміністраціям в ході їхньої підготовки та закликає громадян ЄС і бізнеси до формування власної обізнаності з наслідками можливого сценарію Brexit без угоди і завершення власної підготовки до такого сценарію" – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
В Єврокомісії наголосили, що попри те, що сценарій "жорсткого" Brexit є небажаним, ЄС готовий до нього.
ЄК розпочала роботу над підготовкою до сценарію "жорсткого" Brexit з грудня 2017 року. За цей час вона опублікувала три повідомлення щодо готовності до такого сценарію, 3 комюніке Єврокомісії, представила 19 законодавчих пропозицій. 17 пропозицій вже або схвалені Європарламентом, або узгоджені ЄП і Радою ЄС. Підготовка до схвалення решти двох пропозицій завершується.
Також Єврокомісія провела широкі технічні обговорення з 27 країнами-членами ЄС щодо питань готовності та непередбачених дій, а також з конкретних галузевих, правових та адміністративних питань. Повідомляєть, що ЄК вважає високим рівень підготовки держав-членів до всіх сценаріїв Brexit.
Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата