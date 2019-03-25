Єврокомісія завершила підготовку до Brexit без угоди

В Єврокомісії наголосили, що попри те, що сценарій "жорсткого" Brexit є небажаним, ЄС готовий до нього

Єврокомісія завершила підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit на тлі все більшого зростання ризиків того, що Британія вийде з ЄС 12 квітня без угоди з Брюсселем.

"Водночас єврокомісія продовжує надавати підтримку адміністраціям в ході їхньої підготовки та закликає громадян ЄС і бізнеси до формування власної обізнаності з наслідками можливого сценарію Brexit без угоди і завершення власної підготовки до такого сценарію" – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

В Єврокомісії наголосили, що попри те, що сценарій "жорсткого" Brexit є небажаним, ЄС готовий до нього.

ЄК розпочала роботу над підготовкою до сценарію "жорсткого" Brexit з грудня 2017 року. За цей час вона опублікувала три повідомлення щодо готовності до такого сценарію, 3 комюніке Єврокомісії, представила 19 законодавчих пропозицій. 17 пропозицій вже або схвалені Європарламентом, або узгоджені ЄП і Радою ЄС. Підготовка до схвалення решти двох пропозицій завершується.