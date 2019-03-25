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Єврокомісія завершила підготовку до Brexit без угоди

В Єврокомісії наголосили, що попри те, що сценарій "жорсткого" Brexit є небажаним, ЄС готовий до нього
Єврокомісія завершила підготовку до сценарію "жорсткого" Brexit на тлі все більшого зростання ризиків того, що Британія вийде з ЄС 12 квітня без угоди з Брюсселем.
Єврокомісія завершила підготовку до Brexit без угоди Протестувальники на ірландському кордоні

"Водночас єврокомісія продовжує надавати підтримку адміністраціям в ході їхньої підготовки та закликає громадян ЄС і бізнеси до формування власної обізнаності з наслідками можливого сценарію Brexit без угоди і завершення власної підготовки до такого сценарію" –  йдеться у повідомленні Єврокомісії.

В Єврокомісії наголосили, що попри те, що сценарій "жорсткого" Brexit є небажаним, ЄС готовий до нього.

ЄК розпочала роботу над підготовкою до сценарію "жорсткого" Brexit з грудня 2017 року. За цей час вона опублікувала три повідомлення щодо готовності до такого сценарію, 3 комюніке Єврокомісії, представила 19 законодавчих пропозицій.  17 пропозицій вже або схвалені Європарламентом, або узгоджені ЄП і Радою ЄС. Підготовка до схвалення решти двох пропозицій завершується.

Також Єврокомісія провела широкі технічні обговорення з 27 країнами-членами ЄС щодо питань готовності та непередбачених дій, а також з конкретних галузевих, правових та адміністративних питань. Повідомляєть, що ЄК вважає високим рівень підготовки держав-членів до всіх сценаріїв Brexit.

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня на 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду наступного тижня. Якщо ж голосування провалиться утретє, Великобританія буде змушена залишити ЄС 12 квітня.

 

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25 03 2019 14:45
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