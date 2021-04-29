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Єврокомісія заявила про готовність до старту нової космічної програми ЄС

Космічна програма ЄС буде орієнтована на продовження та розвиток трьох існуючих космічних проєктів
Єврокомісія вітає погодження між Європейськими інституціями пропозицій щодо нових регуляторних правил з реалізації космічної програми ЄС на 2021-2027 роки, що дозволяє розпочати її практичну реалізацію та відкриває фінансування в обсязі 14,88 мільярдів євро.
Єврокомісія заявила про готовність до старту нової космічної програми ЄС Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Укрінформ", така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської Комісії.

"Єврокомісія сьогодні привітала ухвалення на рівні законотворчих органів регуляторних правил по космосу. Космічна програма, з найбільшим за всю історію бюджетом у 14,88 мільярдів євро, охоплюватиме всі дії ЄС у сфері космосу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Космічна програма ЄС буде орієнтована на продовження та розвиток трьох існуючих космічних проєктів, включаючи Galileo, Copernicus та EGNOS. Європейська космічна програма також буде підтримувати проєкти космічного спостереження (SSA), космічну службу погоди та навколоземних об’єктів (NEO), систему супутникового зв’язку (GOVSATCOM) тощо, сприятиме реалізації "зеленого" порядку денного та підвищенню стійкості ЄС.

"Європа має все необхідне, щоб бути світовим лідером у сфері космосу. Вона має таланти. Вона має промислові спроможності та технологічне лідерство. Вона має досвід реалізації амбітних космічних місій та програм. Але ми не маємо часу, щоб його втрачати. Космічна сфера піддається масованим трансформаціям, і глобальна гонитва навколо нього триває. Якщо ми хочемо зберегти за Європою статус глобальної космічної сили, ми маємо діяти вже зараз", - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Як зазначається, "космічні" регуляторні правила ЄС будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС найближчими днями, і набудуть чинності з дня публікації. Вони застосовуватимуться ретроспективно з 1 січня 2021 року.

Сьогодні під час пленарного засідання Європарламенту відбулося голосування навколо доповіді щодо космічної програми ЄС італійського депутата від ЄНП Массіміліано Саліні.

Нагадаємо, що у Євросоюзі схвалили космічну програму майже на €15 мільярдів

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