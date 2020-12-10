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Єврокомісія змінює правила роботи після підтвердження коронавірусу у комісара

Європейська комісія посилює правила для старшого персоналу, щоб запобігти подальшому зараженню коронавірусом, після того, як комісар Марія Габріель в суботу здала позитивний тест.
Єврокомісія змінює правила роботи після підтвердження коронавірусу у комісара Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Зустрічі, що складаються з членів кабінету комісарів, співробітників юридичної служби та співробітників секретаріату для підготовки пропозицій до їх надходження в Колегію, тепер проводитимуться віртуально.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Щотижневі зустрічі з високопоставленими державними службовцями як і раніше будуть проводитися особисто, але тільки для глав кабінетів, в той час як інші офіційні особи будуть присутні віртуально.

Зустрічі Колегії також будуть проводитися особисто щотижня, але число учасників буде обмежене членами комісії, генеральним секретарем, юридичними службами та представниками.

Габріель стала першим комісаром, у якого підтвердили коронавірус, але інші члени команди Урсули фон дер Ляєн раніше вже були змушені самоізолюватись через потенційного зараження, в тому числі і сама президент Комісії.

У неділю ввечері єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї оголосив, що перейшов на самоізоляцію в очікуванні нових результатів тестів після того, як член його команди заразився вірусом.

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12 10 2020 12:52
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