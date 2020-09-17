Як відрізнити COVID - 19 від поширених хвороб з подібними симптомами
Як зрозуміти, з чим ви маєте справу? Розглянемо ознаки поширених хвороб, щоби краще розуміти, як діяти. Але одразу зазначимо — ця інформація не універсальна інструкція, і не може бути єдиним джерелом для рішень щодо здоров’я. За будь-яких наступних симптомів проконсультуйтеся з сімейним лікарем і визначте план дій разом.
COVID-19
Симптоми цієї хвороби, мабуть, знають усі. Найбільш поширені з них — підвищена температура тіла, сухий кашель і втома. https://bit.ly/3iENSBQ Дуже характерна риса — втрата смаку та запаху.
Інші симптоми зустрічаються рідше, серед них — задишка, болі в м’язах, біль у горлі, діарея, закладеність носа, нежить, озноб, головний біль.
Деякі люди мають дуже слабко виражені симптоми або взагалі безсимптомно інфіковані вірусом SARS-CoV-2. Однак, вони теж заразні і можуть передати небезпечний вірус іншим.
Групи ризику
COVID-19 переносять важче люди, старші за 60 років або люди будь-якого віку, які мають захворювання легенів, серця, діабет чи хвороби, які впливають на імунну систему. https://bit.ly/2RyKb4I
Грип
І грип, і COVID-19 — заразні респіраторні захворювання. Але вони виникають через різні віруси. COVID-19 виникає через вірус SARS-CoV-2, а грип спричиняють віруси грипу A, B або C. На грип можна захворіти будь-коли, однак найбільше хвороба розповсюджується у сезон грипу і застуд — з осені й до весни. І COVID-19, і грип мають багато спільного. Симптоми, які можуть стосуватися обох хвороб, це :
- Висока температура, озноб
- Кашель
- Задишка або утруднене дихання
- Втома
- Біль у горлі
- Нежить або закладений ніс
- Біль у м’язах чи ломота в тілі
- Блювання, діарея (частіше в дітей)
Відмінна риса COVID-19 від грипу — це втрата відчуття смаку та запаху. https://bit.ly/35DnaWx Також експерти зазначають, що грип зазвичай не спричиняє утруднене дихання. https://bit.ly/2E4YXgg
Оскільки між грипом та COVID-19 є багато спільних симптомів, то діагностувати ці хвороби лише на основі симптоматики необачно. Для підтвердження діагнозу потрібно провести тестування.
На відміну від COVID-19, від грипу є щеплення, а отже — набагато більше можливостей захиститися. Вакцина проти грипу не дає 100% гарантії уникнути хвороби. Але навіть якщо ви захворієте на грип, то завдяки щепленню перенесете хворобу без тяжких ускладнень, серед яких може бути госпіталізація та навіть смерть. Цьогоріч, коли в епідсезон циркулюватимуть два смертельно небезпечних віруси, щеплення проти грипу слід робити усім. Однак, є групи ризику, кому залишитися без щеплення смертельно небезпечно.
- Діти до 8 років
- Старші люди
- Вагітні
- Люди з ослабленою імунною системою
- Люди з хронічними захворюваннями
Почитайте більше про необхідність щеплення від грипу в час пандемії: https://bit.ly/32V5J0K
Застуда
Є сотні вірусів, які можуть викликати застуду. На наше щастя хвороба переноситься легко та минає протягом 1-2 тижнів. https://bit.ly/2ZFWJf6 На відміну від грипу, який починається раптово — з високою температурою та болем у тілі — симптоми застуди проявляються поступово. Вони включають: закладений ніс, нежить, головний біль, біль у м’язах, кашель, чхання, підвищена температура тіла (зазвичай залишається на рівні 37-37,5 градусів).
Через нежить ви можете відчувати складнощі з диханням чи не відчувати запахів і смаку. Але при COVID-19 ці симптоми не пов’язані з закладеним носом.
На відміну від COVID-19 застуда не викликає задишки, ломоти в тілі, ознобу або втрати апетиту, і зазвичай не спричиняє значного підвищення температури тіла.
З цих трьох захворювань вакцина є лише від грипу. Але крім неї ми всі можемо захиститися, дотримуючись заходів безпеки:
- Ретельно мийте руки з водою та милом.
- Не торкайтеся брудними руками обличчя.
- Дотримуйтеся фізичної дистанції, уникайте місць скупчення людей або одягайте там захисну маску.
- Опануйте правильну техніку кашлю і чхання — закривайте ніс та рот внутрішнім згином ліктя.
- Відчуваєте тривожні симптоми цих хвороб — залишайтеся вдома. Якщо це трапилося в час, коли ви на роботі чи в іншому місці, одягніть захисну маску на обличчя та вирушайте додому.
Окрім вірусних хвороб, є також інші стани, що можуть викликати симптоми, схожі на COVID-19.
Сезонна алергія
Сезонну алергію викликають не віруси, а досить невинні речовини, як, наприклад, пилок дерев. Просто імунна система людей, які мають алергію, реагує на ці речовини, як на небезпеку. Звідси з’являються неприємні симптоми. Чимало з них схожі на симптоми, що виникають через COVID-19, це:
- Кашель
- Задишка або утруднене дихання
- Головний біль
- Біль у горлі
- Втома
- Закладеність носа і нежить
Але є ключові відмінності: COVID-19 може викликати високу температуру тіла, що зазвичай не є симптомом сезонної алергії. Також алергія не викликає діареї, болі у м’язах та ломоти в тілі, нудоти й блювання. А от свербіння і сльозливість в очах, а також чхання — більш характерні ознаки алергії. https://bit.ly/2FA09Jl
Астма
Астма — це серйозне хронічне захворювання. Дихальні шляхи звужуються і це може ускладнити дихання і спровокувати кашель, свистячий звук (хрипи) під час вдиху і задишку. https://mayocl.in/2ZI6yZE
Сильний напад астми може спричинити раптову, надзвичайну задишку, стискання в грудях, прискорений пульс, пітливість, і синюшне забарвлення губ і нігтів.
Але на відміну від COVID-19, астма не спричиняє підвищеної температури тіла, болі у м’язах, болю в горлі, діареї, закладеності носа, втрати смаку чи запаху, нежиті, ознобу, головного болю або втрати апетиту. https://bit.ly/2E4YXgg
Астма є невиліковною хворобою. Проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів. Більше інформації про астму можна почитати тут: https://bit.ly/3iCKAir
Бережіть себе та якщо маєте будь-які з перелічених симптомів — скажіть про це своєму лікареві.
Автор : Уляна Супрун
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- ВІДЕО Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва
- ВІДЕО Степанов: треба підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на коронавірус
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських