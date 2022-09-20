Єврокомісію та Великобританію закликали посилити вплив санкцій проти оточення путіна

Близькі до кремля олігархи знаходять лазівки для уникнення обмежень

"Українське Товариство Чесної Торгівлі" звернулося із відкритими листами до президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністра Великої Британії Елізабет Трасс із закликом збільшити вплив санкцій проти близького оточення путіна.

Тексти відповідних листів оприлюднені на сайті організації.

"Наразі, існують декілька лазівок у даних санкціях, які дозволяють найближчим союзникам путіна й надалі збільшувати власні багатства та таким чином наповнювати кишені російського режиму", – йдеться в листах.

Автори звернень наголосили, що численні прибічники путіна інвестували та є пов’язаними з декількома компаніями, що ведуть бізнес у Великій Британії, такими як Revolut, Yandex, Udemy та Getir.

В якості прикладу вони наводять найбагатшу людину росії, олігарха володимира потаніна, що вважається ключовим прихильником кремля та частиною близького оточення путіна.

"потанін дійсно зазнав санкцій, але знайшов шлях, що допоможе уникнути їх негативного впливу на його багатство та інвестиції. Значна частина його інвестицій потаніна зосереджена у московській акційній компанії Winter Capital. Частково ця компанія підтримується однією з найбільших інвестиційних фірм росії, Interros. У свою чергу, володимир потанін також керує Interros. Winter Capital має багато інвестицій у різних міжнародних компаніях, що знаходяться під юрисдикцією Британії, включаючи компанію-гіганта сервісів доставки Getir", – зазначають в "Українському Товаристві Чесної Торгівлі".

Автори листів пояснюють, що, таким чином, кожного разу, коли людина робить замовлення через компанію Getir, вона несвідомо допомагає спонсорувати російську агресію проти України, що є абсолютно неприпустимим для більшості справедливих людей.

"Саме тому тисячі британських громадян беруть участь у наших демонстраціях та підписують наші петиції з цього приводу. Британці розуміють важливість даної ситуації та не хочуть асоціюватися чи бути співучасниками з тими, хто пов’язаний з учиненням військових злочинів та злочинів проти людства", – йдеться в листах.

Таким чином, ініціатори звернень закликають владу ЕС та Великобританії збільшити вплив санкцій проти близького оточення путіна шляхом розширення їхніх критеріїв, забезпечення відсутності лазівок та інших шляхів обходження санкцій.