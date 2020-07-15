Європа готується до другого спалаху COVID-19: представили пакет заходів

Європейська Комісія представила у середу пакет короткострокових заходів на наступні місяці, які мають на меті зміцнити систему охорони здоров’я в ЄС та підготувати країни-члени до реагування на можливу другу хвилю хвороби COVID-19.

Про це сьогодні під час віртуальної пресконференції у Брюсселі розповіли віцепрезидент Єврокомісії з питань захисту європейського стилю життя Маргаритіс Шинас (Margaritis Schinas) та єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес (Stella Kyriakides), повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Зараз ми знаємо більше про вірус та його вплив, але ми все ще не знаємо усього. Наш обов’язок - залишатися пильними та вживати запобіжні заходи. Зараз ми маємо спланувати зусилля на наступні 2-3 місяці та уникати імпровізацій. Пакет пропозицій, які ми представляємо сьогодні, спрямований на стримування ймовірного другого спалаху COVID-19. Ми винесли уроки з минулих подій, і підвищуємо нашу готовність на всіх фронтах, зберігаючи Спільний ринок, його свободи, та створюючи умови для соціального та економічного відновлення", - зазначив Шинас.

За його словами, пропозиції зосереджені навколо трьох головних напрямків. По-перше, вони визначають шляхи координації зусиль між країнами-членами, по друге - забезпечують інклюзивність у боротьбі з вірусом та захист найбільш вразливих верств населення, по-третє, знижують ризики поєднання атаки коронавірусу зі сплеском сезонних захворювань, на кшталт "звичайного" грипу. Водночас, країни-члени будуть продовжувати зусилля щодо відслідковування ланок контактів та шляхів поширення інфекції, зокрема, за рахунок широкого застосування відповідних мобільних додатків та забезпечення їх взаємосумісності.

Як зауважила під час виступу єврокомісар Кіріакідес, результати наукових досліджень доводять, що вірус все ще знаходиться серед нас і не збирається зникати.

"Ніхто зараз не може передбачити, що нас чекає попереду протягом наступних тижнів та місяців. Ми вже бачили полегшення обмежувальних заходів та повернення наших громадян до "нової нормальності", яка є дуже потрібною для кожного. Але вже зараз країни-члени почали повідомляти про більші або менші нових локальні спалахи хвороби. Тож наша готовність реагувати на неї залишається ключовою, особливо в період осінніх та зимових місяців", - зауважила єврокомісар.

За її словами, Єврокомісія запропонувала країнам-членам провести стрес-тест, щоб перевірити систему протидії COVID-19 до того, як почнеться різке зростання нових випадків інфекції. Щоб цього не сталося, необхідно посилити роз’яснювальну роботу серед населення та перевірити наявність достатніх запасів засобів для тестування та іншого необхідного медичного обладнання. Головні зусилля, підкреслила Кіріакідес, мають бути зосереджені на перериванні ланцюгів поширення хвороби та на тому, щоб уникнути нових жорстких карантинних обмежень, подібних до тих, з якими економіки, суспільства і громадяни ЄС стикалися протягом кількох минулих місяців.

Єврокомісар наголосила, що ймовірний сплеск коронавірусу вперше співпадатиме з сезоном "традиційної" застуди, тож країни члени вже зараз мають перевірити наявність достатніх запасів вакцини проти грипу та розпочати вакцинацію раніше, ніж зазвичай. Крім того, національна влада має використовувати комунікаційні засоби для подолання "сумнівів" населення щодо необхідності вакцинації та для роз’яснення персональної відповідальності кожного за власне здоров’я, включаючи дотримання фізичного дистанціювання, носіння захисних масок та обмеження контактів, які стали вже складовою "нової реальності", що утворилася за наслідками пандемії.

"Ми постаємо перед глобальною пандемією. Ми не маємо права говорити - "це вже занадто, я надто втомлений, досить вже". Такий підхід міг би перекреслити всю самопожертву, яка була зроблена кожним і у всіх країнах ЄС, громадянами та медичними працівниками протягом минулих місяців. Це означатиме знову піддати ризику життя. Комунікація не може перемогти COVID-19, але комунікація є ключем для того, щоб ми координували зусилля навколо запобігання спалаху, а не на його стримуванні, і виступали єдиними, якщо знову доведеться боротися проти хвороби", - підкреслила Кіріакідес.