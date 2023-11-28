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Європа і Канада надають 50% військової допомоги Україні – Столтенберг

28 листопада 2023, 18:09
Європа і Канада надають 50% військової допомоги Україні – Столтенберг
Фото: 5 канал
Європейські країни-учасники НАТО і Канада надають майже 50% військової підтримки, яку отримує Україна для боротьби проти агресії росії.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном розказав перед початком засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє Укрінформ

"І я дякую Сполученим Штатам за ваше лідерство, за критично важливе військове обладнання, яке Сполучені Штати надають Україні. Але дозвольте мені підкреслити, що це насправді спільні зусилля Сполучених Штатів, Канади та європейських членів Альянсу. І європейські члени Альянсу і Канада надають майже 50% військової підтримки. Отже, це насправді те, що ми робимо разом як члени Альянсу по обидва боки Атлантики", - заявив Столтенберг.

Вн додав, що Україна буде в центрі порядку денного зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі. 

"Ми бачимо продовження російських атак, інтенсивні бої тривають вздовж лінії фронту, і це робить ще більш важливим те, щоб члени Альянсу продовжували підтримувати Україну", - сказав генсек.

Сьогодні в Брюсселі починається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де Альянс має підтвердити довгострокову підтримку України.

 

ЄвропаНАТОКанадаСтолтенберг

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