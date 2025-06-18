Європа може накласти мільярдний штраф на AliExpress

Інтернет-магазин не виконує усіх вимог.

Єврокомісія закінчила попереднє розслідування щодо китайського магазину AliExpress і виявила серйозні порушення правил цифрових платформ.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Китайська маркетплейс AliExpress порушує Акт ЄС про цифрові послуги щодо обігу нелегальних товарів: ліків, добавок і товарів для дорослих.

Так, компанія не виконує вимоги про оцінки і зменшення ризиків, а також погано модерує контент та неефективно карає порушників.

А їх системи виявлення шкідливого контенту визнані неефективними та такими, що дають змогу продавцям обходити правила.

Раніше AliExpress взяв обіцяв посилити модерацію і зробити прозорішими рекомендації.

Проте поршення інтернет-магазину означатимуть автоматичне порушення DSA з подальшими штрафами.

Штраф для побідних платформ може сягати до 6% річного глобального обороту. Однак AliExpress має право на захист і може оскаржити висновки комісії.

Навесні цього року ми писали, що AliExpress припинив продаж у росію деталей для комп'ютерів і SSD.