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Європа може накласти мільярдний штраф на AliExpress

18 червня 2025, 19:23
Європа може накласти мільярдний штраф на AliExpress
AliExpress
Інтернет-магазин не виконує усіх вимог.

Єврокомісія закінчила попереднє розслідування щодо китайського магазину AliExpress і виявила серйозні порушення правил цифрових платформ. 

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Китайська маркетплейс AliExpress порушує Акт ЄС про цифрові послуги щодо обігу нелегальних товарів: ліків, добавок і товарів для дорослих. 

Так, компанія не виконує вимоги про оцінки і зменшення ризиків, а також погано модерує контент та неефективно карає порушників.

А їх системи виявлення шкідливого контенту визнані неефективними та такими, що дають змогу продавцям обходити правила.

Раніше AliExpress взяв обіцяв посилити модерацію і зробити прозорішими рекомендації. 

Проте поршення інтернет-магазину означатимуть автоматичне порушення DSA з подальшими штрафами.

Штраф для побідних платформ може сягати до 6% річного глобального обороту. Однак AliExpress має право на захист і може оскаржити висновки комісії.

Навесні цього року ми писали, що AliExpress припинив продаж у росію деталей для комп'ютерів і SSD.

 

Євросоюзaliexpress

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