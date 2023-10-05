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CУСПІЛЬСТВО

Європа може стати енергетично самодостатньою за 2 трильйони євро – дослідження

05 жовтня 2023, 09:34
Європа може стати енергетично самодостатньою за 2 трильйони євро – дослідження
Фото: з вільних джерел
Згідно з дослідженням, потрібно ще десять років, щоб перевести всю енергетичну систему, включаючи такі речі, як опалення, яке нині працює на нафті чи газі, на відновлювані джерела енергії.

Європа могла б відмовитися від викопного палива та створити самодостатній енергетичний сектор, витративши близько 2 трильйонів євро на сонячну, вітрову та інші відновлювані джерела до 2040 року.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді, підготовленій Потсдамським інститутом досліджень впливу на клімат, йдеться, що для досягнення цієї мети континенту будуть потрібні щорічні інвестиції у розмірі 140 млрд євро до 2030 року і 100 млрд на рік у наступні десять років.

Хоча більша частина суми буде потрібна для розширення наземної вітроенергетики, сонячні, водневі та геотермальні ресурси стануть додатковими джерелами стратегії, яка дозволить до 2030 року забезпечувати потреби Європи в електроенергії виключно за рахунок відновлюваних джерел.

Згідно з дослідженням, потрібно ще десять років, щоб перевести всю енергетичну систему, включаючи такі речі, як опалення, яке нині працює на нафті чи газі, на відновлювані джерела енергії.

"Ці цифри значні, але важливо пам'ятати, що європейські країни, за оцінками, витратили додатково 792 мільярди євро минулого року лише на систему статус-кво, щоб захистити споживачів від наслідків енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну", - йдеться у дослідженні. .

Минулого місяця європейські законодавці остаточно затвердили юридично обов'язкові цілі щодо швидшого розширення відновлюваної енергетики в цьому десятилітті, що є центральною частиною планів Європи щодо стримування зміни клімату та відмови від викопного палива.

Закон підвищує цільові показники ЄС щодо відновлюваних джерел енергії, вимагаючи, щоб 42,5% енергії ЄС були відновлюваними до 2030 року, замінивши попередню мету на 32%.

У дослідженні йдеться, що постачання відновлюваної енергії мають зростати на 20% на рік, щоб задовольнити очікуваний попит на електроенергію до 2030 року.

енергетикаЄвропа

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