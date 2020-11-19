Європа може уникнути локдаунів, але найближчі 6 місяців будуть важкими - ВООЗ

За словами Клюге, в деяких країнах системи охорони здоров'я вже перевантажені

Європа може уникнути нових жорстких обмежень, в тому числі за рахунок майже загально обов'язкового носіння масок.

Про це заявив глава європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Клюге, в деяких країнах системи охорони здоров'я вже перевантажені, в Європі тільки за останній тиждень було зареєстровано понад 29 000 смертей.

"Європа знову стала епіцентром пандемії разом з США. В кінці тунелю є світло, але це будуть шість важких місяців", - сказав він.

"Блокувань можна уникнути, я дотримуюся своєї позиції, що блокади - це крайній захід. Використання маски ні в якому разі не панацея, і її потрібно проводити в поєднанні з іншими заходами. Однак, якщо використання маски досягне 95%, блокування не будуть потрібні", - додав Клюге.

Він вважає, що обмеження слід скасовувати обережно і поступово, попереджаючи про негативні наслідки "занадто швидкого ослаблення".

За словами Клюге, початкові школи повинні залишатися відкритими, додавши, що діти і підлітки не є рушійною силою поширення коронавірусу, і закриття шкіл "неефективне".

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