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Європа намагається заповнити діру США у фінансуванні України – CNN

23 березня 2024, 17:58
Європа намагається заповнити діру США у фінансуванні України – CNN
Фото: www.ednist.info
Частина країн Європи може просто відмовитись від України, як від сторонньої проблеми.

Про це повідомляє CNN за підсумками саміту ЄС цього тижня.

Євросоюз може заповнити прогалину у поставках зброї Україні, яку залишили США, але європейські лідери не мають на це політичної волі.

Лідери ЄС погодилися вивчити нові шляхи залучення коштів для України, але конкретних рішень про виділення грошей на зброю для України так і не ухвалили.

Загалом ЄС надіслав Києву більше грошей, ніж США. Але із виділених 85 мільярдів доларів лише 5,6 мільярда пішли на військову допомогу, а решта – це гуманітарна на 2,2 мільярда і фінансова на 77,1 мільярда допомога.

"За останніми даними Світового банку, ВВП росії становить 2,24 трильйона доларів, у порівнянні з 16,75 трильйона доларів ЄС. На папері це означає, що Європа гіпотетично може пережити росію, якщо війна стане війною економічного виснаження. Або більш грубо: так, у Європи дійсно є гроші, щоб закрити американську прірву. Складність полягає в тому, як це працює політично", – пише CNN.

Серед 27 європейських держав - кожна має свої погляди на те, як можна і як не можна допомагати Україні. Наприклад, деякі є нейтральними у військовому плані і не можуть поставляти зброю взагалі; деякі хочуть просто купувати американську зброю та відправляти її в Україну, а деякі хочуть виробляти її виключно в межах ЄС. Все це спричинило тяганину і тривалі дискусії.

"У короткостроковій перспективі Україні терміново потрібна зброя. Отже, чи зможе Європа заповнити порожнечу фінансування в Україні, яку залишив Вашингтон? Відповідь – так, у Європи є засоби. Більше питання – чи є у неї воля", – йдеться у публікації.

CNN зауважує, що на тлі такої масштабної безпекової кризи як вторгнення РФ в Україну лише 18 з 32 країн НАТО підняли витрати на власну оборону до 2% ВВП. Тож бажаючих давати гроші на захист України ще менше. 

"І це саме та точка, в якій європейське мислення може піти одним із двох шляхів: переконатися, що Україна переможе росію заради ширшого континенту, або запитати, яке це має відношення до нас?" - підсумовують журналісти.

Вчора також стало відомо, що ЄС може виділити перший мільярд від росактивів 1 липня.

 

допомогаЄвросоюзфінансування США

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