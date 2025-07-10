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ПОЛІТИКА

Європа не довіряє новій риториці Трампа щодо України – Politico

10 липня 2025, 17:43
Європа не довіряє новій риториці Трампа щодо України – Politico
Європейські союзники стурбовані мінливістю адміністрації президента США.

Попри те, що президент США Дональд Трамп нарешті зробив жорсткі заяви на адресу росії, європейські союзники України сприймають ці слова з обережністю.

Як повідомляє Politico, в столицях ЄС панує розгубленість через суперечливу політику адміністрації Трампа щодо України та непрозорість рішень у Пентагоні.

Минулого тижня США несподівано призупинили військову допомогу Києву, включно з засобами ППО. Цього ж тижня Трамп заявив, що допомога буде поновлена, проте ніхто не впевнений, чи обіцянки переростуть у конкретні дії.

Одна з причин — відсутність комунікації: Україна не може домовитись про розмову між міністром оборони Рустемом Умєровим та американським колегою Пітом Гегсетом. Тим часом у Європі побоюються можливого виведення військ США з континенту — Пентагон саме переглядає глобальну військову присутність, а провідну роль у цьому відіграє Елбрідж Колбі, відомий критик активної участі США в Європі.

На тлі хаосу та нестачі стратегічної комунікації союзники НАТО залишаються в невіданні щодо майбутнього оборонної підтримки України й присутності американських військових у регіоні.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп підтвердив, що разом зі командою розглядає можливість передачі Києву додаткової системи протиракетної оборони Patriot.

СШАвійназброяДональд ТрампЄвросоюзППОпідтримка України

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