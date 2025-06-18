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Європа ніколи не повернеться до російського газу – Єврокомісія

18 червня 2025, 20:32
Європа ніколи не повернеться до російського газу – Єврокомісія
Фото: Радіо Свобода
Однак опір чинять Угорщина, Словаччина та Австрія.

Європейська комісія оголосила, що блок безповоротно відмовиться від імпорту викопного палива з росії до кінця 2027 року, незалежно від подальшого розвитку війни в Україні. 

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, передає The Guardian.

План зупинки імпорту російського газу Європейська комісія представила 17 червня. 

Єврокомісар Йоргенсен сказав, що запропонована заборона на імпорт російського газу залишатиметься чинною навіть у разі досягнення миру в Україні. 

Він додав, що таке рішення продиктоване не лише повномасштабним вторгненням рф, а передусім тим, що кремль використав енергетику як зброю. 

"Ми вводимо цю заборону, тому що росія використовує енергію як зброю проти нас, тому що москва шантажує держави-члени ЄС, і тому вона не є торговим партнером, якому можна довіряти", – сказав він. 

За його словами, це означає, що незалежно від того, чи буде мир, чи ні – а ми всі, звичайно, сподіваємося, що буде, – ця заборона залишиться в силі. 

Нова ініціатива вже викликала опір з боку Угорщини, Словаччини і Австрії, а саме країн, які досі суттєво залежать від російських енергоносіїв. 

Проте, згідно з попередніми оцінками, вони не мають достатньої підтримки серед інших держав-членів, щоб заблокувати перетворення плану на обов’язкове законодавство Євросоюзу.

Вчора повідомлялось, що ЄС готує заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року.

 

РосіягазЄвросоюз

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