Європа побоюється угоди США та росії щодо України – FT

Найгіршим кошмаром для Європи буде російсько-американська угода, укладена через голови українців і європейців.

москва і Вашингтон можуть домовитися між собою через голови українців та європейців. Європа нарешті усвідомила небезпеку і намагається цього не допустити.

Про це пише Financial Times.

Нещодавно, читаючи лекцію в університеті Сорбонна в Парижі, відомий американський історик Тімоті Снайдер закликав європейців після війни "кинути Україні все, що маєте — членство в ЄС, війська, величезні інвестиції". "Інакше ви будете постійно жити в тіні війни. Це час Європи, тому що США нічого не зроблять", – застеріг він.

В Європі це вже розуміють і намагаються шукати рішення. Найгіршим кошмаром для Європи буде російсько-американська угода, укладена через голови українців і європейців. До подібних угод США вдавалися не раз задовго до Трампа, тож це не порожня лякалка, пише Кауфман.

Якщо Європа хоче, щоб її інтереси були враховані, їй потрібно взяти участь не лише в мирних переговорах, але й в процесах реалізації мирної угоди, пише Кауфман. Особливо важливими тут є сильні гарантії безпеки для Києва. І саме це є найслабшим місцем для Європи, яка десятиліттями покладалася на захист США і лише зараз усвідомлює, що американські гарантії зникли.

Авторка публікації наводить слова неназваного європейського чиновника, який запевнив, що нараз тривають "дуже динамічні дебати" про те, які гарантії безпеки будуть необхідні Україні. Серед найбільш рішучих країн у цій дискусії - Польща, країни Балтії, Швеція та Фінляндія, а Франція намагається відіграти роль лідера, хоча це непросто.

Зокрема запущено обговорення форматів співпраці поза механізмами ЄС, зокрема ідея залучення до "Веймарського трикутника" (Франція, Німеччина, Польща) ще Італії та Великої Британії.

"Для деяких європейців, особливо для тих, хто найбільше піддається російській загрозі, можливість падіння України є жахливою перспективою, оскільки вони опинилися б наступними на черзі. Затиснуті між путіним і Трампом, європейці нарешті стикаються з реальністю, від якої вони так довго намагалися втекти", – пише видання.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог готується представити президенту США Дональду Трампа план щодо припинення війни в Україні.