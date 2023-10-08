Європа посилює захист об’єктів після нападу ХАМАС на Ізраїль

Декілька держав Європи оголосили про посилання посилення поліцейського захисту єврейських громад після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише Politico.

В Європі побоюються зростання антисемітських актів через розгортання бойових дій між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням ХАМАС в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив війною проти своєї країни.

"Події в Ізраїлі можуть призвести до протестів у місті в найближчі дні, тому забезпечує "відповідний план охорони правопорядку, щоб збалансувати право на протест і не допустити порушення громадського порядку", - заявили в поліції Лондону.

Також міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен напередодні попросив префектів по всій країні посилити безпеку єврейських громад і оголосив про скликання наради для оцінки ситуації. Він додав, що наразі ніяких загроз безпеці МВС Франції не спостерігає.

Поліція в Берліні заявила, що посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах після нападу ХАМАС на Ізраїль, а Центральна рада євреїв Німеччини сказала, що перебуває в інтенсивному контакті з владою.

Аналогічні заходи захисту єврейських громад були ухвалені зокрема в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.