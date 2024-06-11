Європа продовжить захист українських біженців ще на рік

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від війни, ще на рік до 4 березня 2026 року.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

"З огляду на продовження атак росії на цивільну та життєво важливу інфраструктуру по всій Україні, безпечних та міцних умов для повернення людей в Україну на даний час не існує. Таким чином, Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються і що її слід продовжити ще на рік як необхідну і адекватну реакцію на поточну ситуацію", - написано на порталі.

Важливо, щоби всі, хто рятується від російської війни, могли знайти захист в Євросоюзі, і щоб допомогти 4,2 мільйонам українцям, які вже користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС.

Директива про тимчасовий захист надає негайний захист та доступ до прав у ЄС, включаючи права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної допомоги, медичної та іншої допомоги.

Єврокомісія подасть цю пропозицію міністрам на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Потім Рада має офіційно ухвалити цю пропозицію.

Коли почалась повномасштабна війна росії в Україні ЄС активував Директиву про тимчасовий захист. І щороку їїї продовжують на рік.

Крім того, днями президент Дуда продовжив термін перебування українських біженців у Польщі.