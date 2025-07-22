Європа ризикує проспати вирішальний момент війни в Україні – The Telegraph

На думку, аналітика, єдиний, хто зараз приділяє належну увагу війні, – це, на жаль, сам путін.

Після того, як Дональд Трамп висунув путіну 50-денний ультиматум щодо війни в Україні, європейці занадто розслабилися і зосередили свою увагу на діях Ізраїлю в секторі Гази. Але російська загроза від того нікуди не зникла, і немає ознак, що москва готова поступитися американському ультиматуму.

Про це на сторінках The Telegraph пише колишній офіцер британської армії, військовий оглядач Геміш де Бреттон-Гордон.

"Очі всього світу спрямовані куди завгодно, тільки не на найнебезпечнішу ситуацію на планеті зараз: війну в Україні", - пише він, критикуючи байдужість до цього питання британських політиків, які занадто "зосереджені на своїх літніх відпустках".

Він попереджає, що 50-денний строк ультиматуму спливе досить швидко, і треба переконатися, що у вересні ми будемо обговорювати справедливий мир для України, а не продовження війни. На думку, аналітика, єдиний, хто зараз приділяє належну увагу війні, – це, на жаль, сам путін.

Геміш де Бреттон-Гордон зауважив, що росія вже майже щоночі запускає по Україні до 500 "Шахедів" і незабаром може значно збільшити цей показник.

"Ми знаємо, де знаходяться ці масові фабрики дронів: ми повинні дати Україні зброю для їх знищення", – закликає оглядач.

Він розкритикував британське суспільство, яке, на його думку, надмірно захопилося протестами проти військової операції Ізраїлю в Газі, забуваючи, що не Ізраїль, а росія є реальною загрозою для Європи. Саме тому військовий експерт закликає не чекати пасивно, коли сплине встановлений Трампом строк ультиматуму для путіна.

"Ми не повинні давати російським військовим свободу маневру протягом наступних п'яти тижнів, щоб вони захоплювали більше територій, вбивали більше українців та крали більше дітей. Ми можемо запобігти цьому, прискоривши постачання зброї до Києва", – пише він.

Оглядач також закликав до більш рішучих дій в межах так званої "коаліції охочих". Зокрема Геміш де Бреттон-Гордон вважає за необхідне "серйозно розглянути" можливість використання літаків НАТО для закриття неба над великими містами України, хоча б над Києвом та Львовом.

"Це було б демонстрацією намірів, яку помітив би навіть Кремль, і все ж це не можна було б сприймати як будь-яку форму нападу на росію. Якщо ми не зможемо запобігти війні, яка охопить Європу цього літа, ніхто з нас не буде у відпустці наступного літа", – наголосив він.