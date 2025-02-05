Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа створить спецтрибунал для керівництва росії

05 лютого 2025, 10:48
Європа створить спецтрибунал для керівництва росії
Фото: з вільного доступу
37 країн погодили створення спецітребуналу для кремля.

Країни Європи визначили головні параметри для створення спеціального трибуналу, який буде мати повноваження притягати до відповідальності політичних і військових керівників кремля за злочини. 

Про це повідомили в Офісі президента.

"Юридичні радники Європейської комісії, Європейської служби зовнішніх справ, Ради Європи, України та 37 держав визначили ключові параметри для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також найважливіші елементи проєкту статуту Шумана – основного юридичного документа, що регулюватиме діяльність трибуналу", - заявили в ОП.

Українську делегацію на зустрічі очолила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Це стосується не тільки України. Це про глобальну справедливість і повідомлення, яке ми надсилаємо світу. Ось чому ми хочемо, щоб спеціальний трибунал був успішним, і тому ми просимо тих, хто зацікавлений у порятунку світового порядку, приєднатися до нас у справі справедливості. Запуск трибуналу доведе, що ми серйозно ставимося до забезпечення миру та міжнародного права, що винуватці злочину агресії будуть покарані, а справедливість буде відновлена", – заявила вона.

Після початку роботи спецтрибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових керівників, які несуть найвищу відповідальність за злочин агресії.

"Коли росія вирішила порушити кордони України, знехтувавши Статутом ООН, вона скоїла один із найтяжчих міжнародних злочинів – злочин агресії. Тепер наближається справедливість. Справедливість для України. Ми заклали правові основи для створення спеціального трибуналу", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Генсек Ради Європи Ален Берсе назвав результати зустрічі прогресом, який відчуватимуть також наступні покоління українців.

"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в межах Ради Європи дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема Україні та Європейському Союзу, повною мірою використати наш досвід і знання в захисті прав людини та верховенства права в усьому світі", – сказав він. 

Поки що Україна добивається переслідування російських воєнних злочинців через Інтерпол.

 

Росіявійна в Україніспецтрибунал

Останні матеріали

Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Політика
"За порєбріком". Пропагандони путіна святкують "просто сенсаційний" перший тиждень самознищення США Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 09:42
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється