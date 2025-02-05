Європа створить спецтрибунал для керівництва росії

37 країн погодили створення спецітребуналу для кремля.

Країни Європи визначили головні параметри для створення спеціального трибуналу, який буде мати повноваження притягати до відповідальності політичних і військових керівників кремля за злочини.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Юридичні радники Європейської комісії, Європейської служби зовнішніх справ, Ради Європи, України та 37 держав визначили ключові параметри для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також найважливіші елементи проєкту статуту Шумана – основного юридичного документа, що регулюватиме діяльність трибуналу", - заявили в ОП.

Українську делегацію на зустрічі очолила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Це стосується не тільки України. Це про глобальну справедливість і повідомлення, яке ми надсилаємо світу. Ось чому ми хочемо, щоб спеціальний трибунал був успішним, і тому ми просимо тих, хто зацікавлений у порятунку світового порядку, приєднатися до нас у справі справедливості. Запуск трибуналу доведе, що ми серйозно ставимося до забезпечення миру та міжнародного права, що винуватці злочину агресії будуть покарані, а справедливість буде відновлена", – заявила вона.

Після початку роботи спецтрибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових керівників, які несуть найвищу відповідальність за злочин агресії.

"Коли росія вирішила порушити кордони України, знехтувавши Статутом ООН, вона скоїла один із найтяжчих міжнародних злочинів – злочин агресії. Тепер наближається справедливість. Справедливість для України. Ми заклали правові основи для створення спеціального трибуналу", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Генсек Ради Європи Ален Берсе назвав результати зустрічі прогресом, який відчуватимуть також наступні покоління українців.

"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в межах Ради Європи дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема Україні та Європейському Союзу, повною мірою використати наш досвід і знання в захисті прав людини та верховенства права в усьому світі", – сказав він.

Поки що Україна добивається переслідування російських воєнних злочинців через Інтерпол.