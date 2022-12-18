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Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії - Bloomberg

18 грудня 2022, 17:23
Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії - Bloomberg
Фото: reuters.com
Європа зазнала втрат приблизно на 1 трлн доларів від стрімкого зростання цін на енергоносії внаслідок російської війни в Україні, проте найглибша криза за десятиліття лише починається.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, після зими 2022/23 Європі доведеться поповнювати запаси газу практично без поставок з росії. Навіть із запровадженням нових потужностей для імпорту скрапленого природного газу (СПГ) очікується, що ринок буде напруженим до 2026 року. Це означає, на думку аналітиків Bloomberg, що ціни залишатимуться на високому рівні.

"Наступного року урядам буде набагато важче впоратися з цією кризою", - зауважив Мартін Девеніш, директор консалтингової компанії S-RM.

Приблизно 1 трлн доларів, за підрахунками Bloomberg на основі ринкових даних, є загальною сумою подорожчання енергії для споживачів і компаній. Багато з втрат, але не всі, були компенсовані пакетами урядової допомоги на понад 700 млрд доларів, що дало змогу компаніям і споживачам вистояти під великою "хвилею" удару. Проте, за даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, надзвичайний стан може тривати роками, оскільки економіки, ймовірно, вже перебувають у рецесії, а відсоток допомоги складає у ВВП країн не таку вже й вагому частку.

Цього року ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 млрд кубометрів, але, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, регіон все ще може зустрітися з потенційним дефіцитом у 27 млрд кубометрів у 2023 році. При цьому це відбуватиметься на тлі того, що російські поставки перебуватимуть на нулі, а китайський імпорт СПГ повернеться до рівня 2021 року.

"Отримання газу є абсолютною необхідністю, і ми, ймовірно, побачимо достатнє поширення накопичення газу в Європі. Гонка за заповнення запасів природного газу в ЄС триватиме аж до наступної зими", - підкреслив Б’ярне Шілдроп, головний аналітик із сировинних товарів шведського банку SEB AB.

Раніше повідомлялось, що Молдова подасть до суду на газпром через невиконання контракту.

Європавійнаенергокриза

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