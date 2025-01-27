Європа з обережним оптимізмом дивиться на коментарі Трампа щодо України – Politico

Новий президент прагне досягти угоди щодо України, а Гренландія і тарифи викликають ще більше проблем.

Американський президент Дональд Трамп робив заяви, змушували європейських лідерів нервувати: від ідеї придбання Гренландії до торговельних суперечок, однак у питанні України Європа виявляє обережний оптимізм.

Про це пише медіаорганізація Politico.

Погроза Трампа ввести нові мита і санкції проти кремля в разі, якщо не буде досягнуто угоди щодо припинення війни, стала сигналом підтримки для союзників Києва і сприймається як ознака того, що він усвідомлює важливість ситуації, включно із НАТО.

"Президент Трамп, з яким я служив, не терпить навіть натяків на слабкість. Якщо путін спробує змусити Трампа виглядати підкореним росією, на нього чекає розчарування", - сказав екс віце-президент Майк Пенс.

Також ооптимізм викликаний тим, що Трамп призначає до своєї команди відомих прихильників жорсткої політики щодо рф, серед яких Майк Волц і Марко Рубіо.

А ще він запропонував підняти оборонний бюджет НАТО до 5% ВВП, що і є складним завданням, але сприймається як підтримка Альянсу.

"Ми нервуємо через можливе повернення Трампа, але щодо України є певна надія", - сказав анонімний європейський дипломат.

Але скептицизм все ще присутній, адже європейські чиновники вказують на непередбачуваність Трампа таі його пристрасть до політичних провокацій, таких як підтримка ультраправих партій у Європі.

"Трамп може здивувати, але його непередбачуваність викликає занепокоєння", - додав ще один чиновник ЄС.

Також в команді Трампа є ті, хто скептично ставиться до подальшої підтримки України, зокрема віце-президент Дж. Д. Венс, який раніше закликав припинити військову допомогу Києву, але Пенс вважає, що Венс адаптується до політики Трампа.

Європейські експерти наголошують, що швидке припинення війни без довгострокових гарантій безпеки для України може лише дати путіну час на переозброєння.

"Просте заспокоєння путіна не принесе миру", - констатував колишній посол США в росії Майкл Макфол.

А Рейчел Ріццо з Atlantic Council додала, що Трамп не сприймає цю війну як екзистенційну загрозу для демократії. Для нього це лише регіональна проблема, з якою потрібно швидко розібратися.

Раніше ми писали, що Литва та Естонія під тиском Трампа погодилися витрачати 5% ВВП на оборону.