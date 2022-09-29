НОВИНИПрипинення поставок газу з росії ставить під загрозу роботу телекомунікаційних операторів у Європі та змушує їх шукати резервні шляхи, аби не допустити відключень зв’язкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через газову кризу Європа може залишитися без зв'язку - Reuters
Фото: REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у компаніях.
Представники телекомунікаційної галузі побоюються, що сувора зима стане випробуванням для телекомунікаційної інфраструктури Європи, що змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.
За словами чотирьох керівників телекомунікаційних компаній, у багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільного зв'язку.
Європейські країни, що звикли до безперебійного електропостачання, переважно не мають генераторів резервного живлення на тривалі періоди часу. В Європі знаходиться майже пів мільйона телекомунікаційних веж, більшість з яких мають резервні батареї, яких вистачає на 30 хвилин для роботи мобільних антен.
Рішення шукають у різних країнах регіону. У Франції, наприклад, постачальник електроенергії Enedis (входить в EDF), пропонує за найгіршого сценарію вдатися до відключень електроенергії на час до двох годин. Відключення торкнуться лише окремих частин країни почергово і не стосуватимуться лікарень, поліції, уряду тощо.
Телекомунікаційні компанії Швеції та Німеччини також висловили занепокоєння щодо дефіциту електроенергії. Шведський телеком-регулятор PTS працює з операторами та іншими держустановами обговорює сценарії на випадок нормування електроенергії, а також купує пересувні заправні станції і мобільні базові станції.
Американські офіційні особи відмовилися коментувати розвіддані про кораблі в середу.
Нагадаємо, 27 вересня 2022 року в газопроводах "Північний потік 1" і "Північний потік 2" сталися витоки газу. В ЄС заявили, що витоки на обох газогонах є результатом навмисних дій. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що поблизу витоків газу з Nord Stream помітили кораблі рф.
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29 09 2022 15:21 МЕДІА
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