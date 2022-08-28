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Європа зіткнеться з проблемами, але це ціна за свободу - Боррель
На тлі запроваджених санкцій проти росії Євросоюз у короткостроковій перспективі зіткнеться з економічними проблемами, але це та ціна свободи, яку Європа повинна заплатити.
Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю австрійському виданню Krone.
Він зазначив, що запровадивши санкції проти рф, Європа обмежує економічні можливості москви, які залежать від продажу нафти й газу, а також потребують західних технологій.
"Звісно, ми зіткнемося з серйозними проблемами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми маємо бути готовими заплатити ціну за свободу. Бо війна в Україні - це не тільки війна українців, це війна за нашу свободу", - сказав Боррель.
Він додав, що енергетична криза буде найбільшим викликом для ЄС після боргової кризи й пандемії коронавірусу, але подолати її допоможе єдність країн-членів блоку.
Також Боррель відзначив наявність у світі глобальної кризи демократії.
"Авторитарні режими на підйомі. Старі імперії повертаються. росія хоче повернення царизму, Китай і Туреччина мають імперські настрої. Тут також вирішення може бути досягнуто лише через єдність. Кожен сам по собі не виживає", - сказав європейський дипломат.
Як повідомляв iPress, в кінці липня Рада ЄС продовжила на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки російської федерації.
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