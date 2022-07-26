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Євросоюз продовжив санкції проти росії до 31 січня 2023 року

Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки російської федерації
Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.
Євросоюз продовжив санкції проти росії до 31 січня 2023 року Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті Європейської ради.
 
"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки російської федерації", - йдеться у пресрелізі.
 
Зазначається, що наразі ці санкції складаються з широкого спектра галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
 
Як повідомлялося, вперше секторальні економічні санкції проти росії були запроваджені Євросоюзом 31 липня 2014 року у відповідь на дії рф, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року та у березні 2015 року.
 
Ці заходи включають обмеження доступу російських банків та компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інституціям. Санкції також забороняють прямі та непрямі імпорт, експорт або передання всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на постачання в росію товарів подвійного призначення, що можуть бути використані з військовою метою. Санкції також обмежують доступ рф до певних чутливих технологій, що можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема, у розвідці нафти та її видобутку.
 
Крім економічних санкцій ЄС застосовує проти росії інші обмежувальні заходи, зокрема, у відповідь на спробу анексії Криму і Севастополя, а також за навмисну дестабілізацію України, що включає дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб’єктів у Криму та Севастополі.
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26 07 2022 16:43
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