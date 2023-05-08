Європарламент хоче пришвидшити схвалення домовленості про боєприпаси Україні
Про це Манфред Вебер написав в листі до президента Європарламенту Роберти Метсоли.
Про це повідомляє Politico.
"З огляду на нагальну потребу допомогти Україні поповнити свої запаси боєприпасів, група ЄНП хотіла б попросити про термінову процедуру відповідно до правила 163 регламенту парламенту", йдеться в листі.
Європейський Союз пообіцяв поставити Україні 1 млн снарядів протягом цього року. Про те є побоювання, що ЄС може не виконати свою обіцянку і не виготовить таку кількість боєприпасів в Європі.
В березні міністри Європейського Союзу звернулися до Брюсселя з проханням розробити закон про використання бюджету Євросоюзу для нарощування оборонних виробничих потужностей в ЄС для досягнення встановлених цілей.Днями стало відомо, що ЄС виділить до 80 млн євро Греції на виробництво боєприпасів для України.