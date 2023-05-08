Європарламент хоче пришвидшити схвалення домовленості про боєприпаси Україні

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер вважає, що законодавчий орган має проголосувати за нарощування виробництва зброї для допомоги Україні за прискореною процедурою вже цього місяця.

Про це Манфред Вебер написав в листі до президента Європарламенту Роберти Метсоли.

Про це повідомляє Politico.

"З огляду на нагальну потребу допомогти Україні поповнити свої запаси боєприпасів, група ЄНП хотіла б попросити про термінову процедуру відповідно до правила 163 регламенту парламенту", йдеться в листі.

Європейський Союз пообіцяв поставити Україні 1 млн снарядів протягом цього року. Про те є побоювання, що ЄС може не виконати свою обіцянку і не виготовить таку кількість боєприпасів в Європі.

В березні міністри Європейського Союзу звернулися до Брюсселя з проханням розробити закон про використання бюджету Євросоюзу для нарощування оборонних виробничих потужностей в ЄС для досягнення встановлених цілей.