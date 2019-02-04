Європарламент незадоволений зростанням експорту української курятини до ЄС

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі розкритикував Україну за використання лазівки в Угоді про асоціацію, у зв'язку з чим значно зріс експорт української курятини до ЄС.

Українські виробники, а саме компанія "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка, знайшли спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправлялась на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізали і продавали як куряче філе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Interia Fakty.

Як наслідок, імпорт цих курячих елементів з України, як показують дані, представлені на засіданні комітету, збільшився з 3,7 тис. тонн в 2016 році до 50 тис. тонн в 2018 році.

Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС. Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка.

Проте на засіданні комітету депутати Європарламенту продовжували висловлювати своє занепокоєння у зв’язку з цією проблемою.

"Ця практика йде в неправильному напрямку, цей підхід руйнує довіру, побудовану протягом багатьох років… Як представники громадян ЄС ми зобов'язані захищати наших фермерів і наших громадян від такої практики", - вважає польський євродепутат Ярослав Валенса.

У схожому тоні виступив глава комітету з сільського господарства Чеслав Секерський.

"Ми розуміємо ситуацію з Україною, ми за Україну, за фермерів, за реальних фермерів. Але ми не можемо прийняти дії, які використовують прогалини і носять якийсь комбінаційний характер", - сказав політик.

У свою чергу німецький євродепутат Томас Вайтц розкритикував пропозицію Єврокомісії доповнити квоту ще на 50 тисяч тонн. "Європейська комісія пропонує узаконити ситуацію, яка є незаконною", - зазначав він.

Представник комісії, присутній на засіданні, зазначив, що збільшення квоти є раціональним рішенням. Він підкреслив, що експорт курячого м'яса з ЄС в Україну становить 180 тисяч тонн, а в зворотньому напрямку - 120 тисяч тонн.

Голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав ці аргументи незадовільними. Він повідомив, що рішення щодо подальших дій буде ухвалене на засіданні координаторів політичних груп.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. У 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.