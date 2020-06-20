Європарламент підтримав пропозиції щодо поглиблення відносин з країнами Східного партнерства
Європейський парламент підтримав рекомендації щодо політики Східного партнерства з пропозиціями щодо подальшого поглиблення відносин, повідомляє "Економічна правда".
Європарламент рекомендує заохочувати постійне та ефективне впровадження глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з метою поступового створення умов для відкриття спільного з ЄС ринку.
"Важливість поглиблення економічного співробітництва та ринкової інтеграції з країнами-партнерами через поступове відкриття спільного ринку ЄС і створення єдиного економічного простору", - йдеться у документі.
У зв'язку з цим, рекомендується розширювати співпрацю і поступову інтеграцію країн Східного партнерства, які бажають зробити це в рамках Енергетичного союзу, транспортної спільноти і єдиного цифрового ринку.
В ЄП вважають можливим прийняти загальний план розвитку інфраструктури, що містить перетин кордону, і підтримати реалізацію пріоритетних проектів, визначених у орієнтовній програмі TEN-T, і інші інвестиційні плани щодо поліпшення транспортної, енергетичної та цифрового зв'язку між країнами ЄС і Східного партнерства.
Європарламент рекомендує забезпечити підтримку підвищення мобільності робочої сили між країнами ЄС і СП, а також між країнами СП.
ЄП також виступає за забезпечення фінансової підтримки інфраструктурних та інвестиційних проектів країн Східного партнерства в рамках бюджету ЄС.
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