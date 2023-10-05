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Європарламент підтримав створення фонду в €50 млрд для України

05 жовтня 2023, 15:14
Європарламент підтримав створення фонду в €50 млрд для України
Фото: reuters.com
Комітет з питань закордонних справ і бюджетний комітет Європейського парламенту підтримали створення фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки.

Сьогодні відбулось голосування в рамках спільного засідання комітетів.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту

"Комітети з бюджету та закордонних справ ухвалили 86 голосами за, 6 проти і 2 утрималися, свою позицію щодо пропонованого Фонду для України, істотного пакету допомоги на 2024-2027 роки", – йдеться у повідомленні.

Пізніше доповідь винесуть на голосування на сесії Європейського парламенту цього місяця. 

На початку жовтня Європарламент проголосував проміжний звіт за пропозицію про середньостроковий перегляд Багаторічної фінансової програми на 2024-2027 роки. В ньому пропонується передбачити відповідне фінансування для України.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола висловилася за невідкладне обговорення перегляду довгострокового бюджету Європейського Союзу на жовтневому саміті ЄС, інакше в бюджеті не буде коштів, зокрема і для України. Черговий саміт заплановано на кінець жовтня.

"Макрофінансова допомога для України завершується наприкінці грудня поточного року. З першого січня грошей для програми макрофінансової допомоги немає. Питання в тому, що ми будемо робити, щоб допомогти Україні з 1 січня. Тому Комісія прийшла з дуже чіткою позицією, що нам потрібні гроші для української підтримки, нам потрібні гроші для інноваційної конкурентоспроможності, і, звичайно, є й інші питання", – заявив депутат Європарламенту Ян Олбрихт.

Вчора ми писали, що в ЄС схвалили перегляд бюджету з виділенням €50 млрд для України.

 

ЄвропарламентпідтримкаУкраїна

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