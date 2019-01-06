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Європарламент відмовив у акредитації усім новообраним іспанським депутатам, - ЗМІ

Європейський парламент позбавив попередньої акредитації всіх новообраних депутатів від Іспанії
За словами Пола Бекаерта, адвоката екс-глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона, його підзахисного і ще одного каталонського депутата Тоні Комина в середу ввечері не пустили до будівлі Європарламенту.
Європарламент відмовив у акредитації усім новообраним іспанським депутатам, - ЗМІ Фото: AFP

"Європарламент призупинив акредитацію всіх новообраних іспанських членів", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на AFP.

Новообраним іспанським депутатам відмоивли в отриманні попередньої акредитації, при тому, що інші парламентарії з Іспанії вже отримали акредитацію в Європарламенті. У Брюсселі пояснили це тим, що вони ще не мають у своєму розпорядженні офіційного списку іспанських депутатів, які отримали мандати.

Адвокат Пучдемона називав подібне рішення "довільним і таким, що дискримінує".

Пучдемон на цей час живе в Бельгії, тому що в Мадриді видали ордер на його арешт за організацію заколоту після референдуму в жовтні 2017 року, коли політик проголосив незалежність іспанської провінції від Іспанії.

Згідно із законодавством Іспанії, депутати Європарламенту перед початком дії мандата повинні принести клятву на конституції країни в Мадриді. Однак, якщо Пучдемон зробить це, йому загрожують затримання і судовий процес.

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01 06 2019 13:28
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