Європарламент пропонує єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів

За даними Єврокомісії, електронні відходи - один з найбільш швидко зростаючих потоків відходів у ЄС, який, як очікується, зросте до понад 12 мільйонів тонн до 2020 року

Усі сучасні гаджети використовують один із трьох стандартів зарядного пристрою: micro-USB, USB Type-C і Lightning. Перші два використовуються на Гаджетах із операційною системою Android, третій - на пристроях компанії Apple.

Депутати Європейського парламенту пропонують впровадити єдиний стандарт зарядного пристрою для всіх електронних пристроїв.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Європарламенту.

Депутати заявляють, що хочуть полегшити життя споживачам та зменшити відходи шляхом впровадження загального зарядного пристрою.

Вони закликали Європейську комісію виступити з офіційною пропозицією до липня 2020 року під час дебатів 13 січня.

"Комісія повинна проявити лідерство та припинити те, що технічні гіганти диктують нам стандарти. Якщо цифровий суверенітет щось означає для цієї нової Комісії, ми очікуємо пропозиції встановити стандарт спільного зарядного пристрою протягом наступних шести місяців", - сказав заступник голови Комітету питань внутрішнього ринку та захисту споживачів Ружа Тун унд Гогенштайн.

За даними Єврокомісії, електронні відходи - один з найбільш швидко зростаючих потоків відходів у ЄС, який, як очікується, зросте до понад 12 мільйонів тонн до 2020 року.

Євродепутати закликали розробити загальний зарядний пристрій ще у 2014 році. Поки Комісія застосовувала добровільний підхід для заохочення виробників мобільних телефонів до співпраці.

Усі сучасні гаджети використовують один із трьох стандартів зарядного пристрою: micro-USB, USB Type-C і Lightning. Перші два використовуються на Гаджетах із операційною системою Android, третій - на пристроях компанії Apple.

У разі ухвалення цієї ініціативи не виключено, що американському виробнику доведеться відмовитися від свого роз’єму принаймні в країнах ЄС.

Не виключено, що Apple може або обрати USB Type-C, або повністю перейти на безпровідні зарядні пристрої. Слід зазначити, що Apple вже припинила використання Lightning на iPad 2019 року випуску.

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