Європарламент розпочав розслідування проти депутатки Жданок

Голова Європарламенту Роберта Мецола передасть справу про звинувачення проти Жданок до Консультативного комітету з кодексу поведінки.

Європейський парламент розпочав розслідування проти депутатки від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у звʼязках із ФСБ росії.

Про це повідомляє Deutche Welle.

Голова Європарламенту Роберта Мецола передасть справу про звинувачення проти Жданок до Консультативного комітету з кодексу поведінки. Це питання також обговорять 31 січня на конференції голів, яка відповідає за відносини з іншими інституціями Європейського Союзу і національними парламентами.

Мецола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень на адресу латвійської депутатки. Преслужба Європарламенту відмовилася коментувати звинувачення проти Жданок, проте заявила, що про ці ж звинувачення, тобто про співробітництво з ФСБ, "деякий час тому" повідомляли в Латвії.

Порушення кодексу поведінки може призвести до накладення санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. При цьому рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

Служба державної безпеки Латвії тим часом заявила, що до 2016 року латвійське законодавство не передбачало кримінальної відповідальності за допомогу іноземній державі або іноземній організації, спрямованій проти країни. Саме тому опубліковані в медіа звинувачення проти Жданок, які відбувались з 2005 до 2013 року, не кваліфікуються як злочинна діяльність. За оцінкою відомства, статус Жданок як депутатки Європарламенту був "важливим аспектом, який сприяв її діяльності щодо підтримки геополітичних інтересів росії". Попри це, СДБ планує "оцінити інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами".

Видання The Insider опублікувало розслідування, в якому стверджувало, що депутатку Європейського парламенту від Латвії Тетяну Жданок ще у 2004 році завербувала російська ФСБ. Журналісти отримали листування депутатки з імовірним російським агентом, з яким Жданок координувала свої дії.