Європарламент схвалив оборонний фонд ЄС на майже 8 млрд євро
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Фонд, вперше запропонований колишнім президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, спочатку планувався на 13 млрд євро, але згодом на минулих переговорах про бюджет ЄС через пандемію був скорочений на 5 млрд євро.
Фонд спрямований на зміцнення оборонної промисловості Європи та зменшення дублювання витрат на оборону шляхом співфінансування оборонних досліджень з державами-членами, при цьому до 8% буде витрачено на нові "руйнівні технології".
Програма також охоплюватиме розробку зразків зброї за умови, що залучені держави-члени зобов'язуються придбати кінцевий продукт.
"Метою фонду є не лише підтримка науково-дослідних проєктів європейської оборонної промисловості, але також залучення нових суб'єктів до мереж співпраці та ланцюгів поставок, у тому числі тих, які до цього часу не працювали в цій галузі", - сказав польський євродепутат Здзіслав Краснодембський.
Європейська комісія безпосередньо керуватиме програмою, і перший конкурс на гранти буде оголошено до літа.
"Ми повинні мати можливість брати власну безпеку у свої руки і бути гравцем у галузі безпеки на світовій арені", - заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон після схвалення фонду. "Європейський оборонний фонд є важливим будівельним елементом для збільшення незалежності Європи", - додав він.
Читайте також: У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі