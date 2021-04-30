Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Європарламент схвалив оборонний фонд ЄС на майже 8 млрд євро

Європейська комісія безпосередньо керуватиме програмою, і перший конкурс на гранти буде оголошено до літа
Європарламент у четвер схвалив суперечливий Європейський оборонний фонд у розмірі 7,9 млрд євро, відкривши шлях для першої у світі спеціальної програми військових досліджень, спрямованої на зміцнення військової співпраці між країнами-членами ЄС.
Європарламент схвалив оборонний фонд ЄС на майже 8 млрд євро Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Фонд, вперше запропонований колишнім президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, спочатку планувався на 13 млрд євро, але згодом на минулих переговорах про бюджет ЄС  через пандемію був скорочений на 5 млрд євро.

Фонд спрямований на зміцнення оборонної промисловості Європи та зменшення дублювання витрат на оборону шляхом співфінансування оборонних досліджень з державами-членами, при цьому до 8% буде витрачено на нові "руйнівні технології".

Програма також охоплюватиме розробку зразків зброї за умови, що залучені держави-члени зобов'язуються придбати кінцевий продукт.

"Метою фонду є не лише підтримка науково-дослідних проєктів європейської оборонної промисловості, але також залучення нових суб'єктів до мереж співпраці та ланцюгів поставок, у тому числі тих, які до цього часу не працювали в цій галузі", - сказав польський євродепутат Здзіслав Краснодембський.

Європейська комісія безпосередньо керуватиме програмою, і перший конкурс на гранти буде оголошено до літа.

"Ми повинні мати можливість брати власну безпеку у свої руки і бути гравцем у галузі безпеки на світовій арені", - заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон після схвалення фонду. "Європейський оборонний фонд є важливим будівельним елементом для збільшення незалежності Європи", - додав він.

Читайте також: У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2021 12:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.