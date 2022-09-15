Європарламент схвалив виділення Україні 5 млрд євро

Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро як другий транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Про це повідомляє сайт ЄП у четвер, 15 вересня.

Відповідне рішення проголосували за терміновою процедурою сьогодні у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. За – 534 євродепутати, проти – 30, утрималися – 26 із 590 таких, що проголосували.

Як відомо, 9 вересня міністри фінансів ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро з 8 млрд, що залишилися.

Тоді міністр фінансів головуючої у ЄС Чехії Збінєк Станюра зазначив, що 5 млрд євро підуть на "повсякденну діяльність держави і забезпечать роботу критичної інфраструктури країни, до якої належать офіси, школи й лікарні".

Тепер це рішення має бути формально затверджене Радою ЄС, після цього між Києвом і Брюсселем буде підписано Меморандум про взаєморозуміння.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала перші 500 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку у рамках пакету допомоги.