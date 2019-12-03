Європарламент схвалив звіт про майбутні відносини ЄС з Росією
"ЄП проголосував за звіт про те, що Росія не може вважатися "стратегічним партнером", - повідомив брюссельський корреспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Поправка, підтримана "Зеленими", соціал-демократами та Альянсом лібералів і демократів для Європи, яка закликала до відновлення роботи Комітету парламентської співпраці ЄС-Росія, припиненої з моменту анексії Криму, провалилася.
Більш тісні відносини були б можливими лише тоді, коли Росія повністю виконає так звані Мінські угоди для припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право, йдеться у проекті резолюції.
У грудні євродепутатка від Латвії Сандра Калніете внесла на розгляд комітету у закордонних справах проект резолюції про відносини з РФ. У тексті є заклик до схвалення спільного для ЄС аналогу "закону Магнітського", а також згадано про занепокоєність з приводу проекту "Північний потік-2".
5 лютого Комітет у міжнародних справах Європейського парламенту у понеділок схвалив резолюцію, у якій парламентарі закликають до вибіркової взаємодії з Росією, підтримки санкцій проти РФ і скасування будівництва "Північного потоку-2".
Нагадаємо, що Україна разом з міжнародними партнерами готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії у Керченській протоці.
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