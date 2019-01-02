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Україна готує пакет санкцій проти Росії через конфлікт у Азові, - Омелян

Через російську агресію морський флот зазнав фінансової шкоди у розмірі 10 мільярдів гривень
Україна разом з міжнародними партнерами готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії у Керченській протоці.
Україна готує пакет санкцій проти Росії через конфлікт у Азові, - Омелян Фото: mtu.gov.ua

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, пише УНІАН.

Омелян також додав, що Україна провела роз’яснювальну роботу з державами членами антиросійської коаліції.

"Готуємо з нашими партнерами по антиросійської коаліції "Азовський пакет" санкцій. На цьому тижні Спецмісія ЄС знаходиться в регіоні. Ми віримо, що хоча і складно знайти в ЄС консенсус, але Азовський пакет санкцій буде прийнято. Це в черговий раз вдарить по Росії й має поставити її на місце", - сказав Омелян.

Міністр додав, що через російську агресію морський флот зазнав фінансової шкоди у розмірі 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек закликали Росію до негайного звільнення 24-х українських військовополонених моряків.

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01 02 2019 21:38
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