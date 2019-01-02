Україна готує пакет санкцій проти Росії через конфлікт у Азові, - Омелян
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, пише УНІАН.
Омелян також додав, що Україна провела роз’яснювальну роботу з державами членами антиросійської коаліції.
"Готуємо з нашими партнерами по антиросійської коаліції "Азовський пакет" санкцій. На цьому тижні Спецмісія ЄС знаходиться в регіоні. Ми віримо, що хоча і складно знайти в ЄС консенсус, але Азовський пакет санкцій буде прийнято. Це в черговий раз вдарить по Росії й має поставити її на місце", - сказав Омелян.
Міністр додав, що через російську агресію морський флот зазнав фінансової шкоди у розмірі 10 мільярдів гривень.
Нагадаємо, що міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек закликали Росію до негайного звільнення 24-х українських військовополонених моряків.
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