Європарламент підтвердив відкриття офісу в Києві

Сьогодні голови Європейського парламенту підтвердили намір відкрити постійне представництво в Україні задля сприяння європейській інтеграції і взаємодії в країни.

Про це йдеться на сайті Конференції голів Європейського парламенту.

Про відкриття офісу Європарламент згадав у контексті підписання меморандуму про взаєморозуміння з Верховною радою України.

Керівництво Європарламенту назвало його важливим кроком в зміцненні багатовимірного партнерства, яке є ключовим елементом у підготовці українських політичних інститутів до інтеграції в ЄС.

"Це партнерство буде посилене завдяки створенню постійної присутності Європейського парламенту в Києві, розвитку та підтримці наших зв’язків із Верховною радою та українським народом", - повідомили в європейському відомстві.

Тиждень тому ЗМІ вже писали, що Європарламент відкриє офіс в Києві.