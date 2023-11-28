Європарламент підтвердив відкриття офісу в Києві
Про це йдеться на сайті Конференції голів Європейського парламенту.
Про відкриття офісу Європарламент згадав у контексті підписання меморандуму про взаєморозуміння з Верховною радою України.
Керівництво Європарламенту назвало його важливим кроком в зміцненні багатовимірного партнерства, яке є ключовим елементом у підготовці українських політичних інститутів до інтеграції в ЄС.
"Це партнерство буде посилене завдяки створенню постійної присутності Європейського парламенту в Києві, розвитку та підтримці наших зв’язків із Верховною радою та українським народом", - повідомили в європейському відомстві.
Тиждень тому ЗМІ вже писали, що Європарламент відкриє офіс в Києві.