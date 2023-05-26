Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Європарламент: Уряд Орбана "нездатний" для головування в ЄС

26 травня 2023, 18:27
Європарламент: Уряд Орбана
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Резолюція також звинувачує уряд Віктора Орбана у "системній корупції" і "засуджує антиєвропейські комунікаційні кампанії угорського уряду.

Численні порушення Угорщиною європейського законодавства роблять її непридатною для головування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Проєкт резолюції, з яким ознайомилось видання, підтримали основні партії Європарламенту. Угорщина має очолити Раду ЄС з липня 2024 року, менш ніж через місяць після наступних європейських виборів.

Головуюча на ротаційній основі у Раді ЄС країна відповідає за формування переговорів щодо законів ЄС. Резолюція "ставить під сумнів, як Угорщина зможе надійно виконати це завдання у 2024 році, враховуючи її невідповідність законодавству ЄС і цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про заснування Європейського Союзу, а також принципу щирого співробітництва".

Резолюція закликає уряди ЄС "знайти належне рішення якомога швидше" і "нагадує, що Європарламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено". 

У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту в тому, що їм "не подобається миротворча позиція Угорщини і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт". Ковач мав на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення росії в Україну, через яку Будапешт часто гальмував санкції проти росії і виступав проти військової та гуманітарної допомоги Україні.  

Резолюція також звинувачує уряд Віктора Орбана у "системній корупції" і "засуджує антиєвропейські комунікаційні кампанії угорського уряду, які є частиною стратегії уряду, спрямованої на відволікання уваги від невідповідності цінностям, закріпленим у статті 2 Договору про Європейський Союз". 

Уряд прем'єр-міністра Орбана в останні роки перебуває в майже постійному конфлікті з інституціями ЄС, насамперед через суперечки щодо незалежності судової влади, свободи преси, громадянського суспільства та верховенства права.  

Нагадаємо, Орбан заявив, що Україна не може виграти війну, виправдовуючи блокування допомоги ЄС.

ЄСУгорщинаОрбан

Останні матеріали

Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється