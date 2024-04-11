Європарламент відмовився фінансувати Раду ЄС через зупинку передачі Україні ППО

Європейський парламент відмовився приймати рішення щодо фінансування Ради Євросоюзу через те, що країни Євросоюзу досі не надали Україні додаткові систем ППО Patriot.

Про це повідомляє Європейська правда.

Рішення Європарламенту називають безпрецедентною подією.

Її підтримали 515 євродепутатів і лише 62 виступили проти.

Євродепутат і колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, доки країни-члени не зможуть знайти 7 систем Patriot, які зараз вкрай потрібні Україні.

Він нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.

Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.

Нещодавно Боррель заявив, що армії Європи мають 100 батарей Patriot і все ще неспроможні надати сім із них Україні.