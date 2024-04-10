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Армії Європи мають 100 батарей Patriot і все ще неспроможні надати сім із них Україні – Боррель

10 квітня 2024, 10:51
Армії Європи мають 100 батарей Patriot і все ще неспроможні надати сім із них Україні – Боррель
Фото: Українська правда
Євросоюз робить недостатньо для захисту Україну від спроб росії знищити міста з використанням ракет і керованих бомб.

Тому ЄС має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на виступі на європейському форумі Nueva Economia Forum.

"Я говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому, і він терміново просив про надання семи батарей Patriot, щоб захистити свою країну. Не може бути переконливим, що ми не можемо їх надати, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ще ми неспроможні надати сім, яких вони відчайдушно просять", - заявив Боррель. 

Він додав, що Євросоюз має приділяти більше уваги не лише майбутньому відновленню України, а й тому, як запобігти її руйнації зараз і найкращим шляхом, щоб менше витрачати на відновлення, є витрачати більше для запобігання руйнуванням.

"Українці не мають спроможностей для того, щоб уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали спроможності, яких потребують", - додав високий представник. 

За словами Борреля, друга проблема - щодо поставок боєприпасів і це потребує вирішення питань щодо спроможності європейської оборонної промисловості виробляти більше, створити інституційні спроможності для досягнення такого результату. 

"Ми маємо вирішити дві проблеми, перед якими постали. Одна з них – це витрати, гроші, ресурси, фінансування. Але ми також маємо проблему із колективними діями: як ми організовуємо та здійснюємо наші колективні дії? Ми постаємо перед проблемою витрат, тому що ми нехтували питаннями оборони й безпеки з часів європейської кризи", - сказав він. 

Боррель нагадав, що протягом минулих тижнів закликав міністрів закордонних справ та міністрів оборони європейських країн надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, щоб вона могла зупинити російські ракети та керовані бомби, якими росіяни руйнують українські міста та їх інфраструктуру.

 
ЄвросоюзЖозеп Боррельвійна в УкраїніППО Patriot

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