Європарламент встановив дату голосування за нову угоду з Британією
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник ЄП Жом Дуч.
"Лідери політичних груп Європарламенту поставили Угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою Британією на пленарний порядок денний. Дебати та голосування за угоду разом із резолюцією у вівторок наступного тижня", - написав Дуч.
Застосування угоди має закінчитися 30 квітня, але депутати Європарламенту затягували час з датою цього голосування на знак протесту проти відстрочки Лондоном певних перевірок товарів у Північній Ірландії.
Поглиблене вивчення 1250-сторінкового тексту Європейським парламентом розпочалося в середині січня.
У березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії. У Брюсселі назвали це порушенням угоди про Brexit.
Йдеться про продовження перехідного періоду до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух.
Нагадаємо, що Британія домовилася з ЄС про те, що відреагує на початку проти неї процедуру за невиконання частини угоди про Brexit до середини травня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі