Європарламент вимагатиме позбавлення Угорщини права голосу

В Європейському парламенті політики узгодили текст резолюції, який пропонує закликати до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС і розслідувати розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро Будапешту того місяця.

Про це пише європейський сайт Euractiv.

За згодою більшості депутатів Європейського парламенту: соціалістів, "зелених", правоцентристської Європейської народної партії, ліберальної Renew і "лівих", парламентй в це четвер голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини.

Головними двома пунктами буде заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС і початок парламентського розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро коштів для Угорщини. Європарламент готовий навіть до позову в Суд Євросоюзу.

"Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", - євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

Більшість законодавців ЄС вважають, що рішення Єврокомісії виділити кошти не ґрунтувалося на об’єктивних покращеннях судової системи Угорщини та верховенства права, як стверджує виконавча влада ЄС.

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