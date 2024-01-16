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Європарламент вимагатиме позбавлення Угорщини права голосу

16 січня 2024, 20:22
Європарламент вимагатиме позбавлення Угорщини права голосу
Фото: @HromadskeTV
В Європейському парламенті політики узгодили текст резолюції, який пропонує закликати до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС і розслідувати розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро Будапешту того місяця.

Про це пише європейський сайт Euractiv.

За згодою більшості депутатів Європейського парламенту: соціалістів, "зелених", правоцентристської Європейської народної партії, ліберальної Renew і "лівих", парламентй в це четвер голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини.

Головними двома пунктами буде заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу згідно зі статтею 7.2 Договору про ЄС і початок парламентського розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 мільярдів євро коштів для Угорщини. Європарламент готовий навіть до позову в Суд Євросоюзу.

"Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", - євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

Більшість законодавців ЄС вважають, що рішення Єврокомісії виділити кошти не ґрунтувалося на об’єктивних покращеннях судової системи Угорщини та верховенства права, як стверджує виконавча влада ЄС.

Сьогодні підтримав одіозного Орбана і прем’єр Словаччини: Фіцо підтримує блокування Орбаном €50 млрд Україні.

 

УгорщинаЄвропарламентправо голосу

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