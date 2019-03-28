Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції законодавчого органу Євросоюзу, повідомляє "Укрінформ".
"Європарламент підтвердив своє визнання Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели та висловив свою повну підтримку його плану, зокрема, формування національного перехідного уряду та проведення позачергових президентських виборів", - заявили у ЄП.
Депутати також закликали "нелегальний режим Мадуро" припинити насильство, ув'язнення та репресії проти журналістів, політичних лідерів та членів команди Гуайдо.
Європарламент закликав до запровадження додаткових санкцій відносно закордонних активів представників нелегітимного керівництва країни, а також проти осіб, причетних до порушення прав людини та репресій.
Резолюція також підтримала міжнародні зусилля і солідарність з подолання гуманітарної та міграційної кризи у країні та в регіоні.
Нагадуємо, що прихильники лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо взяли під контроль три дипломатичні об’єкти своєї країни у Сполучених Штатах.
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