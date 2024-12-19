Європарламент визнав воєнним злочином дії росіян проти кримських татар

Парламент закликав до негайного і безумовного звільнення усіх кримських політв’язнів.

Сьогодні, 19 грудня, у Страсбурзі депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому рф Криму.

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Також європейський законотворчий орган закликав надати татарам медичну допомогу і дозволити спілкування з сім'ями, адвокатами та міжнародними суб'єктами.

За документ проголосували 446 депутатів, проти - 25, утримався 51.

"росія здійснює прицільну політику, спрямовану на насильницьку зміну демографічного складу Криму, насамперед за етнічною ознакою, що є воєнним злочином відповідно до міжнародного права", - йдеться в ухвалі.

Крім того, в Криму росіяни свавільно затримують цивільних осіб, зокрема, політично активних членів кримськотатарської громади, журналістів, дисидентів, а також переслідують кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

В ЄП додали, що окупаційна російська кримська влада затримала понад 218 осіб за політично вмотивованими звинуваченнями, зокрема 132 кримських татар, затриманим регулярно відмовляють у медичній допомозі.

В документі перелічили імена трьох незаконно ув’язнених кримських активістів:

- Ірини Данилович - журналістки та правозахисниці, яка була викрадена у 2022 році російськими спецслужбами та засуджена до понад 6 років позбавлення волі. Через відсутність медичної допомоги Данилович перенесла інсульт та частково оглухла.

- Тофіка Абдулгазієва - громадського активіста, який був заарештований у 2019 році та засуджений до 12 років позбавлення волі за безпідставними звинуваченнями. У в’язня, переведеного до російської в'язниці, виявили туберкульоз.

- Амета Сулейманова - журналіста, який висвітлював репресії проти кримських татар та був засуджений до 12 років позбавлення волі. Він страждає на небезпечну для життя хворобу серця та потребує негайної медичної допомоги.

Європарламент закликав до негайного та безумовного звільнення усіх кримських політв’язнів, надання їм медичної допомоги та дозволу спілкування з сім'ями, адвокатами та міжнародними суб'єктами, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Робочою групою ООН з насильницьких чи недобровільних зникнень (РГНГ).

Резолюція також нагадує про необхідність створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Вчора, 18 грудня, ми писали, що Чехія визнала депортацію кримських татар геноцидом.