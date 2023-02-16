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Європарламент "за" виключення росії з Радбезу ООН

16 лютого 2023, 20:52
Європарламент
Фото: elise.com.ua
Європейський парламент підтримав пропозицію виключити рф з Радбезу ООН.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків.

Про це агенство Укрінформ.

Європарламент сьогодні під час пленарного засідання підтримав поправку в резолюцію до річниці початку повномасштабної збройної агресії росії проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції рф і виключення її зі складу Ради Безпеки ООН.

Цю поправку запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Пропоную доповнити резолюцію і внести до неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада  Безпеки Об’єднаних Націй", – заявив литовський депутат.

За документ проголосували 444 депутати Європарламенту, проти – 26, ще 37 – утрималися.

Раніше ми писали, що Європарламент до річниці війни закликав надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.
РосіяРадбез ООН

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