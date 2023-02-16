Європарламент "за" виключення росії з Радбезу ООН
Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків.
Про це агенство Укрінформ.
Європарламент сьогодні під час пленарного засідання підтримав поправку в резолюцію до річниці початку повномасштабної збройної агресії росії проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції рф і виключення її зі складу Ради Безпеки ООН.
Цю поправку запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
"Пропоную доповнити резолюцію і внести до неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй", – заявив литовський депутат.
За документ проголосували 444 депутати Європарламенту, проти – 26, ще 37 – утрималися.Раніше ми писали, що Європарламент до річниці війни закликав надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.