Європейський парламент підтримав пропозицію виключити рф з Радбезу ООН.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків.

Про це агенство Укрінформ.

Європарламент сьогодні під час пленарного засідання підтримав поправку в резолюцію до річниці початку повномасштабної збройної агресії росії проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції рф і виключення її зі складу Ради Безпеки ООН.

Цю поправку запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Пропоную доповнити резолюцію і внести до неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй", – заявив литовський депутат.

За документ проголосували 444 депутати Європарламенту, проти – 26, ще 37 – утрималися.