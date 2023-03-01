Європарламент заборонив співробітникам використовувати TikTok через "проблеми з кібербезпекою" — Politico

Депутатам Європарламенту та їхнім помічникам "настійно рекомендується" видалити додаток для соціальних мереж.

Європейський парламент слідом за Європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити додаток зі своїх телефонів.

Про це повідомляє Politico.

В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.

"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.

У TikTok немає активного офіційного акаунту Європарламенту, хоча один з акаунтів під назвою @europarl наприкінці 2019 року опублікував відео про установу. Крім того, в соцмережі присутні деякі політичні групи парламенту – наприклад правоцентристська Європейська народна партія та "Ліві".

Речник Європейської народної партії Педро Лопес заявив, що група не буде видаляти свій акаунт у TikTok, який має 50 тисяч підписників, і, навпаки, вважає за необхідне для Європарламенту створити офіційний акаунт на платформі, оскільки це корисний інструмент для боротьби з фейковими новинами.

Минулого тижня, нагадаємо, Європейська комісія, а слідом за нею – Рада ЄС заборонили своїм співробітникам користуватися китайською соціальною мережею TikTok з міркувань безпеки.

Західні уряди все більше стурбовані свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу – з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.

Раніше повідомлялось, що Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі.