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ПОЛІТИКА

Європарламент заборонив співробітникам використовувати TikTok через "проблеми з кібербезпекою" — Politico

01 березня 2023, 08:29
Європарламент заборонив співробітникам використовувати TikTok через
TikTok
Депутатам Європарламенту та їхнім помічникам "настійно рекомендується" видалити додаток для соціальних мереж.

Європейський парламент слідом за Європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити додаток зі своїх телефонів.

Про це повідомляє Politico.

В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.

"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.

У TikTok немає активного офіційного акаунту Європарламенту, хоча один з акаунтів під назвою @europarl наприкінці 2019 року опублікував відео про установу. Крім того, в соцмережі присутні деякі політичні групи парламенту – наприклад правоцентристська Європейська народна партія та "Ліві".

Речник Європейської народної партії Педро Лопес заявив, що група не буде видаляти свій акаунт у TikTok, який має 50 тисяч підписників, і, навпаки, вважає за необхідне для Європарламенту створити офіційний акаунт на платформі, оскільки це корисний інструмент для боротьби з фейковими новинами.

Минулого тижня, нагадаємо, Європейська комісія, а слідом за нею – Рада ЄС заборонили своїм співробітникам користуватися китайською соціальною мережею TikTok з міркувань безпеки.

Західні уряди все більше стурбовані свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу – з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.

Раніше повідомлялось, що Китай використовує TikTok для розширення свого впливу в усьому світі.

КитайЄвропарламентTikTok

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