Європарламент закликав створити механізм для захисту демократії в державах-членах

Невиконання рекомендацій призведе до санкцій, таких як запуск процедури, передбаченої статтею 7, або призупинення фінансування ЄС

Доповідь, підготовлена словацьким депутатом Європарламенту від групи Renew Europe Міхалом Сімечкою, показує, що ЄС структурно слабко підготовлений до боротьби з порушеннями демократичних стандартів, основних прав і верховенства права, а також з погіршенням ситуації в державах-членах.

Європарламент вважає, що ЄС повинен створити механізм щодо демократії, верховенства права і основних прав і свобод у державах-членах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст резолюції, ухваленої в середу більшістю членів Європарламенту.

Євродепутати підкреслили, що Євросоюз заснований на цінностях демократії, верховенства права і прав людини, і нагадали, що ЄС включив у свої критерії вступу те, що членство вимагає від країни-кандидата досягнення стабільності інститутів, що гарантують ці цінності.

Доповідь, підготовлена словацьким депутатом Європарламенту від групи Renew Europe Міхалом Сімечкою, показує, що ЄС структурно слабко підготовлений до боротьби з порушеннями демократичних стандартів, основних прав і верховенства права, а також з погіршенням ситуації в державах-членах. Саме тому більшість євродепутатів виступила за новий щорічний цикл моніторингу верховенства права в якості превентивного і коригуючого інструменту. Так званий щорічний цикл моніторингу цінностей ЄС також міститиме рекомендації для окремих країн із термінами та цілями для реалізації.

Невиконання рекомендацій призведе до санкцій, таких як запуск процедури, передбаченої статтею 7, або призупинення фінансування ЄС.

Не згадуючи жодної країни поіменно, автор доповіді робить висновок про те, що деякі держави-члени все ще не повною мірою поважають права, наприклад, ЛГБТІ, які не захищені від ненависті і дискримінації.

Резолюція на основі доповіді була схвалена фракціями Європейської народної партії, соціалістами і демократами, Renew Europe і "зеленими". Більшість Європейських консерваторів і реформістів (ECR) були проти неї - вони вважають, що за завісою боротьби за верховенство права ховається наступний етап федералізації ЄС.

Євродепутати проголосували за новий механізм 521 голосом проти 152, 21 утримався.

Резолюція Європарламенту не має обов’язкової юридичної сили.

Нагадаємо, що пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах